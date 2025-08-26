Menu
Homem é baleado nas costas na garupa de moto em Nova Andradina

A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa e será investigada

26 agosto 2025 - 13h13Sarah Chaves
Foto: MotoonlineFoto: Motoonline  

Um homem identificado como Paulo Eriques deu entrada no Hospital Regional de Nova Andradina na noite de segunda-feira (25) após ser atingido por um disparo de arma de fogo na região das costas. O caso ocorreu no bairro Durval Andrade Filho.

De acordo com o boletim policial, Paulo estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um amigo, identificado apenas como Lucas, quando passou por um trecho escuro da via e sentiu uma forte queimação, percebendo em seguida que havia sido baleado.

Mesmo ferido, ele foi socorrido por Lucas, que o levou imediatamente ao hospital. À polícia, Paulo afirmou não ter visto nenhum suspeito nem saber de onde partiu o disparo, além de desconhecer os motivos para o ataque.

O amigo que o socorreu não foi localizado pelas autoridades após deixá-lo no hospital. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa e será investigada pela Polícia Civil.

