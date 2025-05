Homem é baleado por dupla em moto durante tentativa de execução em Corumbá

Homem, de 31 anos, foi baleado no rosto ao sair do serviço e ir para a casa a pé. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (2), rua Sete de Setembro, localizada em Corumbá.

Conforme as informações policiais, a vítima trabalha em um restaurante da área central da cidade. Após sair do serviço, já próximo da casa onde mora, viu dois homens em uma moto se aproximando.

Em determinado momento, o passageiro tirou e a bala atingiu o lado esquerdo do rosto da vítima. Questionado se seria um assalto ou se tinha desavenças com outros indivíduos, ele afirmou que não era um assalto e que desconhecia o motivo do ataque.

O homem foi socorrido e levado para o pronto-socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

