Homem é baleado por vizinho durante a madrugada em Dourados

Homem, de 40 anos, foi baleado durante a madrugada desta sexta-feira (15), no bairro Jóquei Clube, em Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, ele estava dormindo quando acabou ouvindo do lado de fora da casa. Ao sair com a esposa para verificar, ele foi baleado três vezes na região do tórax.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, socorrendo a vítima e o levando para o Hospital da Vida. De acordo com os familiares, o autor dos disparos seria uma pessoa da vizinhança.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), e segue sendo investigado.

