Polícia

Homem é brutalmente espancado ao se meter em briga de casal em Angélica

Ele estava tentando defender a irmã das agressões do cunhado quando foi golpeado

18 setembro 2025 - 17h41Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Reprodução/Internet)

Um homem, de 45 anos, foi espancado após intervir em uma briga de casal para defender a irmã. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (17), na cidade de Angélica.

Conforme as informações do site Ivinoticias, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, gravemente ferido, com várias lesões na região da cabeça e em outras partes do corpo.

Ele foi então socorrido e encaminhado ao Hospital ABA (Associação Beneficente de Angélica). A vítima então detalhou que o agressor é namorado da irmã, de 75 anos.

Ao ver o idoso batendo na mulher, ele tentou intervir, mas foi atingido por vários golpes com um cabo de madeira usado como arma.

O suspeito foi encontrado dentro de casa e preso em flagrante. A irmã da vítima, de 42 anos, detalhou que durante a briga acabou sendo empurrada pelo companheiro, e que o irmão, ao tentar protegê-la, foi brutalmente agredido.

Os fatos foram registrados como violência doméstica e tentativa de homicídio, na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

