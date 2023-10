Homem é brutalmente espancado por dupla ao defender esposa em Campo Grande

Homem, de 44 anos, precisou ser hospitalizado na madrugada desta quarta-feira (18) após ser brutalmente espancado com golpes de facão e pedaços de madeira por uma dupla enquanto defendia a sua esposa, na região do Bom Retiro, em Campo Grande.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no hospital e conseguiu as informações após insistir para que a vítima dissesse o que havia acontecido.

O homem relatou que já esteve preso com os dois suspeitos e, que, durante a noite desta terça-feira (17), foi defender a sua esposa, quando foi atacado pelos indivíduos. Ele não relatou o que havia acontecido com a sua companheira.

Ainda no registro, a equipe médica apontou que por conta das agressões, a vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico de grau leve, hematomas e escoriações por todo o corpo, olho esquerdo, costela quebrada e lacerações na perna direita.

O homem deverá permanecer internado por alguns dias.

O caso foi registrado como lesão corporal na delegacia de plantão.

