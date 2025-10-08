Menu
Polícia

Homem é denunciado pelo vizinhos por atirar para cima e acaba preso no Santo Eugênio

Em visível estado de embriaguez, o suspeito entregou que tinha quase 100 munições guardadas em casa

08 outubro 2025 - 18h24

Homem, de 34 anos, foi preso após usar arma para efetuar disparos para o alto e ser denunciado pelos vizinhos da Rua Dos Democráticos, localizada no Bairro Santo Eugênio, em Campo Grande, durante a tarde de terça-feira (7).

Conforme o boletim de ocorrência, uma pessoa ligou para a Polícia Militar detalhando que seu vizinho estava bebendo e efetuando disparos. Quando os policiais chegaram ao endereço indicado, o suspeito foi encontrado visivelmente embriagado.

Durante a conversa, ele apresentou muito nervosismo, sendo então questionado sobre a arma e os disparos, negando todos os fatos. De maneira espontânea, o homem deixou os militares revistarem sua casa e disse ter munições que usava em armas na sua chácara. As balas, sendo 50 munições do calibre 22 e 46 munições de calibre 38, foram achadas no guarda-roupa.

No entanto, ao olhar mais minuciosamente, os PMs encontraram o revólver escondido em um compartimento oculto, debaixo do banco traseiro da caminhonete do suspeito.

Começando a ficar alterado, ele precisou ser contido antes de ir para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

