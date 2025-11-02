Homem é denunciado por ameaçar matar a ex e novo namorado dela em Campo Grande

Um homem, de 27 anos, foi denunciado por ameaçar de morte sua ex-companheira e o atual namorado dela, após não aceitar o término do relacionamento. O caso foi denunciado na madrugada deste domingo (2), mas ocorreram na noite anterior, por volta das 23h50, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

De acordo com o relato da vítima, o homem enviou mensagens ameaçadoras para a ex-companheira, exigindo que ela reatasse o relacionamento. Nas mensagens, ele afirmou que mataria todos, referindo-se à mulher e ao novo namorado dela, e ainda enviou a foto de uma arma de fogo como forma de intimidação.

Após as ameaças, a ex-companheira procurou atendimento na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), enquanto o namorado da mulher se dirigiu à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL para registrar a ocorrência.

Ele relatou que o autor esteve, em duas ocasiões, na casa onde mora com a vítima. Em uma delas, o homem teria conversado com a ex-companheira, e na outra, por volta das 04h da madrugada, bateu no portão da residência, sendo necessário acionar a Polícia Militar.

Apesar da chegada rápida da PM, o autor conseguiu fugir antes de ser localizado.

A vítima relatou que, além das ameaças e da presença do autor em sua residência, ela tem se sentido extremamente ameaçada e insegura devido à persistência do homem, que não aceita o fim do relacionamento.

Os fatos foram registrados como ameaça e serão investigados.

