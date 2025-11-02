Menu
Menu Busca domingo, 02 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é denunciado por ameaçar matar a ex e novo namorado dela em Campo Grande

Ele ainda mandou foto de uma arma de fogo para a mulher

02 novembro 2025 - 11h12Brenda Assis     atualizado em 02/11/2025 às 13h06
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem, de 27 anos, foi denunciado por ameaçar de morte sua ex-companheira e o atual namorado dela, após não aceitar o término do relacionamento. O caso foi denunciado na madrugada deste domingo (2), mas ocorreram na noite anterior, por volta das 23h50, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

De acordo com o relato da vítima, o homem enviou mensagens ameaçadoras para a ex-companheira, exigindo que ela reatasse o relacionamento. Nas mensagens, ele afirmou que mataria todos, referindo-se à mulher e ao novo namorado dela, e ainda enviou a foto de uma arma de fogo como forma de intimidação.

Após as ameaças, a ex-companheira procurou atendimento na DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), enquanto o namorado da mulher se dirigiu à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL para registrar a ocorrência.

Ele relatou que o autor esteve, em duas ocasiões, na casa onde mora com a vítima. Em uma delas, o homem teria conversado com a ex-companheira, e na outra, por volta das 04h da madrugada, bateu no portão da residência, sendo necessário acionar a Polícia Militar.

Apesar da chegada rápida da PM, o autor conseguiu fugir antes de ser localizado.

A vítima relatou que, além das ameaças e da presença do autor em sua residência, ela tem se sentido extremamente ameaçada e insegura devido à persistência do homem, que não aceita o fim do relacionamento.

Os fatos foram registrados como ameaça e serão investigados.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem é preso após mostrar as partes íntimas para sogra em Nova Andradina
Polícia
Homem é preso após mostrar as partes íntimas para sogra em Nova Andradina
O caso aconteceu no final da tarde de sábado
Polícia
Homem é morto a facadas após briga perto de bar em Itaporã
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem morre ao ser esfaqueado no peito durante festa em Dourados
Santa Casa da Capital
Polícia
Homem é agredido e roubado por um grupo de 20 pessoas em boca de fumo de Campo Grande
VÍDEO: Moradora denuncia morte de animais silvestres em rua de Campo Grande e pede providências
Polícia
VÍDEO: Moradora denuncia morte de animais silvestres em rua de Campo Grande e pede providências
Corpo de Bombeiros atendeu a vítima
Polícia
Motociclista fica gravemente ferida após queda de moto em Chapadão do Sul
O caso começou com uma briga
Polícia
Briga entre vizinhos termina com duas mulheres esfaqueadas no Caiobá
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem tenta bater no pai e acaba ferindo outra pessoa em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Motociclista morre após atropelar pedestre na Rua Brilhante, em Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Criança de 4 anos é internada com suspeita de estupro em Campo Grande

Mais Lidas

Eduardo Costa -
Cultura
É hoje! Eduardo Costa faz show com entrada gratuita na Expogenética MS na Capital
Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Foto -
Polícia
VÍDEO - Operação da PM contra motos barulhentas no Nova Lima lota guincho