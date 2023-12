Jovem é assediada após ser encurralada e tocada por homem em ônibus de Campo Grande

Durante a quinta-feira (30), uma jovem, de 18 anos, passou por momentos de apuros após ser encurralada e assediada por um homem dentro de um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande. O caso chegou ao conhecimento da Guarda Civil Metropolitana no Terminal Nova Bahia, após terem sido acionados pela vítima.

Segundo informações repassadas para a reportagem, a vítima embarcou no ônibus que fazia a linha 073 - Terminal Nova Bahia/Júlio de Castilho, em direção ao terminal de transbordo na região norte e percebeu que o suspeito sentou ao seu lado.

Mas em determinado moento, o homem passou a se esfregar nela, tocando seu ombro e braço. Ela tentou se desvencilhar, mas foi encurralada na janela e o assédio do suspeito ficou ainda mais severo, mesmo estando dentro do ônibus.

A vítima passou a chorar, pois em seu relato, ela sentiu o órgão genital ereto do suspeito tocando seu corpo. Quando chegou no terminal, ela acionou os guardas que prontamente estiveram no local e tomaram ciência da situação.

A jovem e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A vítima manifestou o desejo de representar contra o homem.

