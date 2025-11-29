Menu
Polícia

Homem é detido após agredir companheira e ameaçar sogro com facão

A PM foi acionada após a discussão que começou por ciúmes

29 novembro 2025 - 13h14Sarah Chaves, com Idest
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Um homem de 38 anos foi detido na noite de sexta-feira (28) após agredir a companheira e ameaçar o sogro com um facão em uma residência na região central de Rio Verde de Mato Grosso. 

Segundo o boletim de ocorrência, o conflito começou quando o casal discutiu por ciúmes ao sair da casa dos pais da mulher, de 26 anos. O homem retornou ao local para confrontar o sogro, de 50 anos, iniciando nova briga. Durante o desentendimento, ele pegou um facão e avançou na direção do homem. A mulher tentou intervir e foi atingida por tapas no rosto.

Familiares interviram e o sogro conseguiu conter o agressor e a mulher pegou o facão, que posteriormente entrou à Polícia Militar.

A mulher sofreu escoriações e recebeu atendimento médico. O suspeito foi levado ao hospital para exame de corpo de delito e depois encaminhado à Delegacia de Polícia de Rio Verde. Ela informou que não pretende representar criminalmente. O facão foi apreendido.

