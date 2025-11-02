Menu
Polícia

Homem é detido após ameaçar trabalhadores com faca e danificar retroescavadeira na Moreninha

Ele teria se irritado ao encontrar os homens efetuando um serviço na frente de sua residência

02 novembro 2025 - 16h51Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Brenda Assis)

Um homem de 48 anos foi detido no sábado (1º) em Campo Grande, após ameaçar trabalhadores de uma empresa de saneamento com uma faca e danificar uma retroescavadeira com um martelo.

O incidente ocorreu na Vila Moreninha II, quando o homem chegou à sua residência e se alterou ao encontrar os trabalhadores realizando um procedimento autorizado pela sua irmã, na ausência dele.

De acordo com o relato da Polícia Militar, os trabalhadores da empresa haviam sido solicitados a realizar um procedimento de deslocamento na residência do homem, localizada na Rua Barueri. A autorização foi dada pela irmã do proprietário, que estava presente no momento.

No entanto, quando o dono da casa chegou e percebeu a movimentação, ele ficou visivelmente irritado e questionou os trabalhadores sobre o procedimento, alegando que não havia dado permissão para a execução.

Durante a discussão, o homem proferiu xingamentos e em seguida pegou uma faca, ameaçando os trabalhadores. O motorista da retroescavadeira, temendo pela sua segurança, correu para o veículo, mas o agressor não se conteve e além de bater no vidro da máquina com um martelo, também danificou a retroescavadeira com a faca, causando danos ao equipamento.

Após o incidente, as partes envolvidas foram conduzidas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepolpara o registro da ocorrência.

