Homem é detido após ameaçar trabalhadores com faca e danificar retroescavadeira na Moreninha

Um homem de 48 anos foi detido no sábado (1º) em Campo Grande, após ameaçar trabalhadores de uma empresa de saneamento com uma faca e danificar uma retroescavadeira com um martelo.

O incidente ocorreu na Vila Moreninha II, quando o homem chegou à sua residência e se alterou ao encontrar os trabalhadores realizando um procedimento autorizado pela sua irmã, na ausência dele.

De acordo com o relato da Polícia Militar, os trabalhadores da empresa haviam sido solicitados a realizar um procedimento de deslocamento na residência do homem, localizada na Rua Barueri. A autorização foi dada pela irmã do proprietário, que estava presente no momento.

No entanto, quando o dono da casa chegou e percebeu a movimentação, ele ficou visivelmente irritado e questionou os trabalhadores sobre o procedimento, alegando que não havia dado permissão para a execução.

Durante a discussão, o homem proferiu xingamentos e em seguida pegou uma faca, ameaçando os trabalhadores. O motorista da retroescavadeira, temendo pela sua segurança, correu para o veículo, mas o agressor não se conteve e além de bater no vidro da máquina com um martelo, também danificou a retroescavadeira com a faca, causando danos ao equipamento.

Após o incidente, as partes envolvidas foram conduzidas à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepolpara o registro da ocorrência.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também