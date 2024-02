Homem é detido após esfaquear desconhecido na Praça Ary Coelho

Um homem, identificado como Robert Pereira Duarte, foi detido neste domingo (5), suspeito de esfaquear outro homem na praça Ary Coelho, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, a GCM foi acionada por volta das 11h, para verificar denúncia de homem armado com faca na rua 14 de julho, esquina com Avenida Afonso Pena.

Ao chegar no local, os agentes encontraram a vitima, identificado apenas como Henrique, caida no chão, com vários ferimentos. Testemunhas no local afirmaram que o agressor havia corrido para o interior da praça.

O homem foi encontrado pela policia, vestido outras roupas. No entanto, a roupa descrita pelas testemunhas estava dentro da mochila que o autor carregava.

A vitíma reconheceu o agressor e foi encaminhada para o hospital Santa Casa. O autor foi levado pela GCM para a Cepol. Assista:

