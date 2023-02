Homem é detido após manter a ex-mulher grávida e o filho presos em casa por 7 dias

Homem, de 59 anos, foi detido na tarde de sexta-feira (10) após manter a ex-mulher grávida e o filho de apenas 9 anos, presos dentro de casa por sete dias em Sidrolândia. O autor não aceitava o término do relacionamento.

De acordo com as informações policiais, uma denúncia anônima levou o Conselho Tutelar do município até a residência, para verificar o que estaria acontecendo. Percebendo que algo não estava normal, a equipe acionou a polícia e inventou uma história de que a vítima precisaria ir para o hospital fazer uma consulta de pré-natal, já que está grávida.

Com isso, eles conseguiram tirar mãe e filho de dentro de casa, levando-os para a delegacia. Quando os dois estavam salvos na unidade policial, as equipes foram até o endereço para dar voz de prisão ao autor.

Para os policiais, a vítima contou que no começo do mês foi vítima de extorsão, uma vez que foi obrigada a transferir RS 1.430,00 para a conta do ex-companheiro enquanto estava sendo ameaçada.

Mãe e filho, foram levadas para a casa de Acolhimento de Sidrolândia, local aonde poderão permanecer por alguns dias até deixarem a cidade.

O homem já havia sido denunciado anteriormente pela mulher. Ela inclusive tinha uma menina protetiva contra ele desde setembro de 2022. O autor foi preso em flagrante pelos crimes de cárcere privado, ameaça, vias de fato e descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.

