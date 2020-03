Homem é detido durante “festinha” com amigos

Bruno Barbosa, 20 anos, foi detido na madrugada desta segunda-feira (30), por estar com som automotivo ligado, perturbando o sossego de seus vizinhos e se reunir com diversos amigos, descumprindo as recomendações de autoridades de saúde ao combate de coronavírus.

Na casa, localizada no bairro Jardim Los Angeles, havia cerca de 15 pessoas reunidas, escutando musica e compartilhando narguile. O registro policial afirma que uma equipe da Polícia Militar foi até o local após vizinhos reclamarem do barulho.

Chegando à casa, os militares notaram a aglomeração de pessoas e o uso compartilhado do narguile, contribuindo para a disseminação do coronavírus entre as pessoas que estavam por lá.

Os agentes tentaram entrar na residência para dispersar o grupo e passar as recomendações necessárias a respeito da doença, mas ação foi impedida por Bruno, com isso ele foi imobilizado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Bruno assinou um termo de compromisso e foi liberado. Essa foi a segunda vez em que bruno descumpriu as recomendações da saúde e se reuniu com diversas pessoas em casa.

Deixe seu Comentário

Leia Também