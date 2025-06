Homem é detido por populares carregando 10 metros de fios furtados no Centro

Um homem identificado como Joilson Maidana foi detido com cerca de 10 metros de fios furtados na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a Rua Padre João Crippa, região central de Campo Grande.



Conforme registro de ocorrência que foi atendida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), os próprios populares já haviam detido o suspeito quando a guarnição chegou.



O homem carregava 10 metros de fio de telefonia e a empresa responsável foi chamada no local para fazer o levantamento de danos.



O autor foi conduzido até a CEPOL, onde foi entregue e autuado por furto.

