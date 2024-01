Homem é encontrado agonizando após ser esfaqueado no Marcos Roberto

Homem, de 37 anos, foi encontrado agonizando com diversos ferimentos após ser esfaqueado por dois desafetos na madrugada desta segunda-feira (29), na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande. Ele tinha ao menos seis perfurações nos dois braços e no tórax.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local e encontrou a vítima caída no chão e na entrevista, antes de ser transportado para uma unidade hospitalar, o homem explicou que foi esfaqueado por dois indivíduos conhecidos como 'Boca' e 'Capoeira'.

As informações do registro policial ainda apontam que a vítima foi esfaqueada na Avenida Ernesto Geisel e correu para pedir ajuda na rua Bom Sucesso com a rua do Himalaia, onde recebeu auxílio de uma testemunha.

O Corpo de Bombeiros esteve pelo local e socorreu a vítima, encaminhando a pessoa para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Militar isolou o local e esperou a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, onde constataram que no local dos fatos, havia câmeras de segurança e que no trajeto feito pela vítima, também existem câmeras de monitoramento.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

Deixe seu Comentário

Leia Também