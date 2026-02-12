Menu
Polícia

Homem é encontrado caído e com sinais de espancamento em frente a bar do Itamaracá

Ele foi encaminhado para atendimento no CRS Tiradentes

12 fevereiro 2026 - 13h23Luiz Vinicius
Centro Regional de Saúde do TiradentesCentro Regional de Saúde do Tiradentes   (Divulgação)

Homem, de 36 anos, precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde do bairro Tiradentes, durante a manhã desta quinta-feira, dia 12, após ser encontrado caído e com sinais de espancamento em frente a um bar, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

A vítima apresentava diversas lesões no rosto e não conseguiu identificar quem seria o agressor ou se havia mais de uma pessoa no momento das agressões.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o avô da vítima foi avisado da situação e tomou conhecimento que o neto foi agredido ainda durante a noite de quarta-feira, dia 11.

A Polícia Militar esteve na unidade de saúde e tentou mais detalhes com a vítima, contudo, ela ainda estava desnorteada. O quadro clínico é considerável estável.

Após o atendimento médico na unidade de saúde, o homem foi encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

