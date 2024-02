Homem é encontrado com corte no pescoço em área de mato de Dourados

Um homem, inicialmente identificado como Jhoni, foi encontrado ferido com um corte no pescoço na tarde desta sexta-feira (9), entre os bairros Estrela Porã e o Parque do Lago, em Dourados.

Segundo o portal Dourados News, o homem foi encontrado por algumas crianças que brincavam uma mata, próximo de um córrego. Elas encontraram a vítima caída, com um corte no pescoço possivelmente causado por uma faca.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o homem, que aparentava estar ferido e já tinha perdido bastante sangue, foi encaminhado para o Hospital da Vida. Seu estado é considerado grave.

