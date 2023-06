Homem é encontrado com larvas na boca e morre após dar entrada na Santa Casa

Pouco depois de ter sido encontrado com muitos ferimentos e larvas na boca, Pedro Paulo Paim Da Conceição, de 46 anos, não resistiu e faleceu após dar entrada na Santa Casa de Campo Grande durante a madrugada desta quinta-feira (8). Ele teria sido transferido de Rio Verde de Mato Grosso, na região Norte do Estado, por conta de seu estado de saúde.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima deu entrada no hospital do município durante a tarde de quarta-feira (7). mas devido ao estado de saúde foi transferido em ‘vaga zero’ para Campo Grande.

Já no hospital da Santa Casa, Pedro chegou com rebaixamento do nível de consciência, com larvas na boca, ferimentos na face, desidratado, sonolento não respondendo aos comandos, muita febre. Exames foram feitos, mas não foram localizados sangramentos no crânio ou no tórax da vítima. No decorrer da madrugada, por volta das 3h50, ele não resistiu e acabou falecendo.

Apesar de sinais claros de violência, como as lesões no rosto, não existem informações sobre o que teria causado os machucados. As equipes policiais de Rio Verde de Mato Grosso conseguiram localizar a residência de Pedro, mas nenhum familiar foi encontrado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

