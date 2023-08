Homem é encontrado com o rosto desfigurado na fronteira

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (14), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, cidade localizada na linha de fronteira seca com Ponta Porã, região Sul de Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Ponta Porã News, o corpo estava na zona rural da cidade paraguaia, conhecida coo Potrero Sur.

A Polícia Nacional informou ainda que a vítima apesenta lesões na cabeça, tórax e nos braços. Todos os ferimentos teriam sido causados por uma faca. Após os trabalhos iniciais, ainda no local, o corpo foi recolhido e levado para o necrotério, onde passará por exames para fazer a identificação do homem.

O caso é investigado pelas autoridades locais.

