Homem é socorrido com sinais de espancamento em Campo Grande

Homem, até o momento sem identificação, foi encontrado desorientado e com sinais de espancamento na madrugada desta quinta-feira (25) em um bairro de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a situação de lesão corporal e encontrou a vítima trajando camiseta e bermuda, com várias lesões no rosto, cabeça e sangrando pela boca.

Os militares tentaram entender melhor o que havia acontecido, mas o homem estava desorientado e não conseguiu explicar a situação, tampouco os policiais conseguiram qualificá-lo.

O Corpo de Bombeiros esteve pelo local e após os primeiros atendimentos, encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

