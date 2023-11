Homem é encontrado com vísceras expostas após facada em Corumbá

Um homem identificado apenas como A.L.J. de 35 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na madrugada deste sábado (4), com ferimentos por faca na rua Santa Catarina, próximo a Escola Estadual Rotary Club, no bairro Cristo Redentor em Corumbá.

Conforme informações dos bombeiros, a vítima foi encontrada no chão em frente ao portão da sua residência, consciente e com perfurações de arma branca na altura do abdômen, sendo que por causa da lesão, as vísceras estavam expostas.

No local o homem foi atendido em situação de emergência e encaminhado para uma UPA que estabilizou a vítima que foi evada para cirurgia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.

À equipe da Força Tática da Polícia Militar, que também atendeu a ocorrência, uma mulher relatou que estava dentro de casa quando os agressores investiram contra a vítima, que é monitorado eletronicamente por meio de tornozeleira. Os autores, não foram localizados

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.

