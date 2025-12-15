Menu
Homem é encontrado desacordado e com várias facadas pelo corpo em Campo Grande

Ele estava com perfurações na região do rosto, na cabeça, no pescoço e em uma das mãos

15 dezembro 2025 - 09h55Luiz Vinicius
Vítima foi socorrida pelo Corpo de BombeirosVítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros   (WhatsApp/JD1 Notícias)

Homem, não identificado, foi encontrado desacordado e com várias facadas pelo corpo, na Avenida dos Cafezais, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 15.

Ele estava com perfurações na região do rosto, na cabeça, no pescoço e em uma das mãos. No momento em que foi localizado, a vítima não portava documentos, dificultando a identificação.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem foi encontrado desacordado pelos militares do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a Santa Casa.

Conforme a Polícia Militar, no local em que a vítima foi resgatada, populares lavaram o local que continha sangue e descaracterizou a cena, impossibilitando o acionamento da Polícia Científica.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

