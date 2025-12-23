Menu
Homem é encontrado em avançado estado de decomposição em Água Clara

A suspeita é que a vítima tenha falecido há 5 dias, sendo achada apenas na manhã desta terça-feira

23 dezembro 2025 - 15h52Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hojeO caso aconteceu na manhã de hoje   (Portal Água Clara)

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado em avançado estado de decomposição na manhã desta terça-feira (23), na Rua Antônio Ferreira Lino, localizada no bairro Jardim das Palmeiras, em Água Clara.

De acordo com as informações policiais, divulgadas pelo site Portal Água Clara, há indícios de que a vítima esteja morta há aproximadamente cinco dias. O forte odor vindo do interior do imóvel pôde ser sentido já da rua e acabou chamando a atenção de moradores da região, que acionaram as autoridades.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe, além de iniciar a investigação para apurar as circunstâncias da morte.

Até o momento, a identidade do homem não foi confirmada. O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

