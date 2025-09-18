Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande

Homem, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido após ser atropelado na BR-163, na altura do Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Ele tinha várias lesões pelo corpo, incluindo marcas de tiro.

Conforme o registro policial, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada pela Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia. O chamado indica que ele foi localizado desorientado, com escoriações e um ferimento por arma de fogo.

Diante da situação, foram até o endereço indicado. Apesar das investigações no local, as autoridades não encontraram cápsulas deflagradas, levando a crer que o homem pode ter sido alvejado em algum bairro das intermediações.

A vítima foi então encaminhada para a Santa Casa gravemente ferido, precisando ser intubado durante o transporte. O caso foi então registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para ser investigado.

