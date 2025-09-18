Menu
Menu Busca quinta, 18 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é encontrado ferido após ser atropelado e baleado na BR-163, em Campo Grande

A suspeita é que ele tenha sido alvejado em um bairro próximo de onde foi localizado

18 setembro 2025 - 14h41Brenda Assis

Homem, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido após ser atropelado na BR-163, na altura do Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Ele tinha várias lesões pelo corpo, incluindo marcas de tiro.

Conforme o registro policial, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada pela Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia. O chamado indica que ele foi localizado desorientado, com escoriações e um ferimento por arma de fogo.

Diante da situação, foram até o endereço indicado. Apesar das investigações no local, as autoridades não encontraram cápsulas deflagradas, levando a crer que o homem pode ter sido alvejado em algum bairro das intermediações.

A vítima foi então encaminhada para a Santa Casa gravemente ferido, precisando ser intubado durante o transporte. O caso foi então registrado como lesão corporal e tentativa de homicídio, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, para ser investigado. 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia de Polícia Civil de Camapuã
Polícia
Diagnosticada com virose, criança morre após ir ao médico duas vezes em Camapuã
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA)
Polícia
Casal é preso por armazenamento e produção de pornografia infanto-juvenil em Campo Grande
Delegacia Santa Rita Do Pardo
Polícia
Homem morre ao pular de carro em movimento em Santa Rita do Pardo
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Criança de 9 anos é encontrada sozinha em casa suja e desorganizada na Cidade Morena
Hospital da Vida
Polícia
Pedreiro morre dias após cair do telhado durante reforma em Dourados
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Idoso morre após sofrer infarto e esposa denuncia omissão de socorro na Santa Casa
Movimentação da PM no local -
Polícia
AGORA: Dois jovens são baleados em tentativa de execução no Jardim Nhanhá
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Polícia
Boato sobre chá milagroso leva fiéis a danificar 'santo' no Ceará
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
Mulheres chegaram a perder parte da roupa após o acidente
Trânsito
JD1TV: Quatro pessoas em uma moto ficam feridas em acidente na rua da Divisão
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Será a última? Onda de frio retorna com mínima de até 6°C em MS
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande