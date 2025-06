Homem é encontrado ferido em rua de Campo Grande e diz que ataque pode ter relação com drogas

Um homem de 45 anos foi encontrado ferido na madrugada deste domingo (8), na Rua Neide Colombo Lopes, no Bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ele apresentava um corte na mão esquerda e uma perfuração na região da virilha. A Polícia Militar foi acionada por moradores, que encontraram a vítima caída ao solo e prestavam os primeiros socorros.

Nenhuma das testemunhas presenciou a agressão ou soube informar a identidade do autor. Ao ser questionado pelos policiais, o homem afirmou ser usuário de drogas e disse que os ferimentos podem estar relacionados ao uso de entorpecentes, mas não soube identificar quem o atacou.

Uma equipe do Samu realizou o atendimento no local e encaminhou a vítima à Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado e será apurado pelas autoridades.

