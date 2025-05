Homem é encontrado gravemente ferido em área de retomada em Dourados

Um homem foi encontrado em estado grave com diversos ferimentos pelo corpo na noite desta sexta-feira (23), em uma área de retomada em Dourados - a 225 km de Campo Grande.

Segundo a Polícia Militar, o socorro foi acionado por uma testemunha que passava pelo local e encontrou a vítima caída sobre uma poça de sangue.

A vítima apresentava cortes profundos na região lombar, no tórax e na face e estava sem documentos pessoais.

Ainda não se sabe o que teria motivado as agressões, mas a principal suspeita é de que os ferimentos tenham sido provocados por uma faca.

O homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao Hospital da Vida. O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, com risco de morte na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

