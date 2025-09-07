Homem é encontrado inconsciente com ferimentos graves após agressão no Noroeste

Um homem ainda não identificado foi encontrado inconsciente na madrugada deste domingo (7), em frente a uma conveniência localizada no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.



De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 4h para verificar uma situação de conduta suspeita. No local, os agentes encontraram a vítima caída na calçada. Durante a revista, foi localizado um simulacro de arma de fogo preso à cintura do homem.



A vítima apresentava diversos ferimentos no rosto e foi diagnosticada com traumatismo cranioencefálico (TCE) após atendimento do Corpo de Bombeiros.



O indivíduo, que não portava documentos, foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Campo Grande. Conforme os policiais, os agressores não foram identificados nem localizados até o momento.



O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) como lesão corporal grave com perigo de vida e segue sob investigação.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também