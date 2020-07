Homem é encontrado morto em estrada com lesões na cabeça

Valdines Silva Rodrigues, 39 anos, foi encontrado morto com lesões na cabeça, neste domingo (19), em uma estrada localizada na frente do assentamento Cristino, em Coronel Sapucaia.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe policial foi acionada por moradores da região, que informaram terem encontrado um homem caído no chão na linha internacional sentido Aral Moreira.

Chegando no local, os agentes encontraram o corpo de Valdines Silva já sem vida, com lesões na cabeça, no registro ainda é relatado que o corpo parecia estar no local há várias horas.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também