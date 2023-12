Homem é encontrado morto com faca 'cravada no peito' em Bataguassu

Homem, de 53 anos, foi encontrado morto com uma faca crava no peito durante a madrugada de terça-feira (19), no Jardim Santa Maria, em Bataguassu. Familiares disseram que ele havia cometido suicídio, mas o caso está sendo investigado.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por familiares da vítima sendo informados de que o homem havia sido diagnosticado com esquizofrenia. Ele morava com os dois irmãos, uma sobrinha e a mãe.

Por conta do calor, a vítima estava dormindo na sala da residência. Durante a madrugada de ontem, ao passar pelo como para ir até a cozinha, um dos irmãos do homem acabou ‘tropeçando’ no colchão. Ao acendera a luz para descobrir no que havia tropeçado, viu que a vítima estava sem vida.

Ele tinha uma faca cravada em seu peito. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Cientifica estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso, que foi registrado como morte a esclarecer na 1° Delegacia de Polícia Civil do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também