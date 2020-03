Homem é encontrado morto com facada no peito

Ramão Barreto, 61 anos, foi encontrado morto com uma perfuração no abdômen, na noite desta sexta-feira (13), em Amambai. A polícia acredita que ele mesmo teria se golpeado com uma faca.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma viatura da Polícia Militar realiza rondas pela rua Sete de Setembro, quando uma mulher chamou os policiais dizendo que seu irmão teria tirado a própria vida.

No local os militares encontraram o corpo de Ramão estirado em um lençol, com uma perfuração no peito, o corpo ainda estava quente, mas sem sinais vitais.

Segundo a irmã, Ramão morava em Paranhos e estava visitando alguns parentes em Amambai, ela também disse que o irmão era depressivo e não se alimentava a dois dias.

Ela teria saído para ir ao mercado e ao retornar encontrou seu irmão com a perfuração e no chão. A irmã explicou que Ramon ficava deitado em uma casa abandonada na mesma rua, residência onde o corpo foi encontrado.

