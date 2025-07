Homem é decapitado e tem órgãos arrancados do corpo aldeia de Paranhos

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no terreno de uma comunidade indígena no município de Paranhos, durante a manhã deste domingo (27).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ponta Porã News, a vítima estava com um machado cravado na cabeça. O peito também foi aberto, com as costelas cortadas e os órgãos do tórax expostos.

As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para fazer os levantamentos iniciais a respeito do caso.

A brutalidade do crime chamou a atenção e assustou moradores da região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também