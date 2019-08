Homem é encontrado morto com marcas de esfaqueamento

Da Redação, com informações do Ivinotícias

José Rodrigues de Jesus, 35 anos, foi encontrado morto nos fundos de uma residência na sexta-feira (2), no bairro Água Azul, no município de Ivinhema, o corpo da vítima estava com marcas de golpes de faca.

O crime aconteceu em uma casa na Avenida Uruguai, sendo que no local do acontecido populares informaram que um indivíduo ainda não identificado, atacou com ao menos dois golpes na vítima, com um objeto que poderia ser uma faca.

A Polícia Militar esteve no local para acompanhar o caso, juntamente com a Polícia Civil que iniciou as investigações do crime.

Deixe seu Comentário

Leia Também