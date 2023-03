Homem é encontrado morto com marcas de facadas no pescoço em MS

Cícero dos Santos, de 53 anos, foi encontrado morto às margens da BR-163, em Naviraí na noite de quinta-feira (16). A perícia inicial indicou que ele possuía ferimentos no pescoço causado por facada.

De acordo com o site Tá na Mídia Naviraí, o corpo de Cícero foi encontrado por testemunhas próximo a uma área onde ocorre a retirada de eucaliptos. A Polícia Militar foi acionada para poder atender a ocorrência.

Equipes da Perícia e da Polícia Civil também estiveram no local. O trabalho inicial indicou que a vítima tinha uma lesão na região do pescoço, que possivelmente pode ter sido feita com uma faca, porém, apenas um exame detalhado irá apontar a causa da morte.

caso é investigado pela Polícia Civil do município.

