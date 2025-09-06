Menu
Polícia

Homem é encontrado morto com sinais de agressão em terreno baldio de Dourados

A vítima apresenta lesões compatíveis com golpes de objeto contundente, como pedaço de madeira ou pedra

06 setembro 2025 - 12h12Sarah Chaves
Foto: Sidnei Bronka/ Ligado na NotíciaFoto: Sidnei Bronka/ Ligado na Notícia  

Um homem, com idade estimada entre 20 e 30 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (6) em um terreno baldio nos fundos do Ceper do Jardim Flórida, na região do Parque do Lago, em Dourados (MS).

A Guarda Municipal foi acionada após moradores da região denunciarem a presença de uma pessoa caída próxima a uma árvore. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que o homem apresentava ferimentos no rosto e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe médica confirmou a morte ainda no local. De acordo com as primeiras informações, a vítima teria sido brutalmente agredida, com lesões compatíveis com golpes de objeto contundente, como pedaço de madeira ou pedra.

A identidade do homem ainda não foi confirmada, já que ele não portava documentos.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para iniciar as investigações e apurar as circunstâncias da morte.

