Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em MS

José Carlos Da Silva, de 53 anos, foi encontrado morto durante a tarde de segunda-feira (15), caído dentro de casa e com sinais de espancamento, no Jardim Redentor, em Aparecida do Taboado.

Conforme o boletim de ocorrência, a última vez em que foi visto pelos vizinhos foi na manhã de sábado (13), por volta das 7h. Ele estaria em uma mercearia da região comendo pão de queijo e tomando ‘pinga’. Após isso, entrou para dentro de casa e não foi mais visto.

Como tinha costume de conversar todos os dias com vizinho e não apareceu, a testemunha resolveu ir até sua casa para verificar o que estaria acontecendo. No entanto, a residência estava fechada com corrente e cadeado. O homem chamou algumas vezes por José, mas o mesmo não apareceu.

Ainda preocupado, o vizinho foi até a janela para tentar verificar se o amigo estaria lá dentro. Ao abrir uma fresta, o avistou caído. Ele ainda chamou a vítima e como não respondia, decidiu jogar água gelada, acreditando que o amigo acordaria caso estivesse dormindo.

Como o homem não esboçou reação, o vizinho acionou o Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito. Já durante o atendimento inicial os militares identificaram alguns sinais de violência, como vários hematomas no pescoço e sinais de agressão recentes.

A Polícia Civil e a Perícia foram acionados pelo Corpo de Bombeiros, constatando que José havia sido vítima de um homicídio.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, uma irmã de criação contou que José estava morando com um homem, mas diante de brigas e exploração, ele foi mandado embora do local, porém, constantemente entrava na propriedade em que a vítima residia pela parte de trás do lote.

Digitais foram encontradas na casa de José e foram colhidas pela perícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado como homicídio simples e será investigado.

