Homem é encontrado morto com sinais de facadas em terreno de Sidrolândia

Populares que passavam pelo local, visualizaram o corpo e acionaram as autoridades

04 janeiro 2026 - 10h45Luiz Vinicius     atualizado em 04/01/2026 às 11h00
Local onde aconteceu o crimeLocal onde aconteceu o crime   (Babalizando MS)

Homem, de 29 anos, identificado como Luiz Fernando da Silva, foi encontrado morto na manhã deste domingo, dia 4, em um terreno no bairro Jatobá, em Sidrolândia.

Populares que passavam pelo local, visualizaram o corpo e notaram que a vítima já estava sem os sinais vitais e acionaram as autoridades.

O corpo dele estava com sinais de perfurações provocadas por golpes de faca.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso será investigado.

