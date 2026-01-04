Homem é encontrado morto com sinais de facadas em terreno de Sidrolândia

Homem, de 29 anos, identificado como Luiz Fernando da Silva, foi encontrado morto na manhã deste domingo, dia 4, em um terreno no bairro Jatobá, em Sidrolândia.
Populares que passavam pelo local, visualizaram o corpo e notaram que a vítima já estava sem os sinais vitais e acionaram as autoridades.
O corpo dele estava com sinais de perfurações provocadas por golpes de faca.
A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.
O caso será investigado.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Vendedora de espetinho é flagrada com simulacro no centro de Campo Grande
Polícia
Brasileiro é morto a tiros em possível acerto de contas na fronteira de MS
Polícia
VÍDEO: Após fingir ser cliente, ladrão assalta sorveteria no Tijuca
Polícia
Peão morre duas semanas após ser atacado por novilha em fazenda de Água Clara
Polícia
Cadeirante é encontrado morto em residência em Nova Andradina
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
Polícia
Homem que sofreu acidente e fugiu de hospital paraguaio morre em Dourados
Polícia
Recém-nascido brasileiro é resgatado de boca de fumo na fronteira de MS
Polícia
Policial orienta possíveis vítimas de estuprador do Rita Vieira a procurar Deam na Capital
Polícia