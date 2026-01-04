Homem é encontrado morto com sinais de facadas em terreno de Sidrolândia

Homem, de 29 anos, identificado como Luiz Fernando da Silva, foi encontrado morto na manhã deste domingo, dia 4, em um terreno no bairro Jatobá, em Sidrolândia.

Populares que passavam pelo local, visualizaram o corpo e notaram que a vítima já estava sem os sinais vitais e acionaram as autoridades.

O corpo dele estava com sinais de perfurações provocadas por golpes de faca.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

O caso será investigado.

