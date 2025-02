Homem é encontrado morto debaixo de carro após brigar com a esposa em MS

Valmir Freires Martins, de 46 anos, foi encontrado morto durante a madrugada desta sexta-feira (31), em uma fazenda localizada a cerca de 50 quilômetros da cidade de São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações divulgadas pelo site Idest, uma testemunha contou para as autoridades que teve uma briga com o companheiro, pois ele pegou uma espingarda e ameaçou matá-la. Com medo, ela fugiu em direção à pastagem da fazenda.

Ao ver a discussão, o sobrinho de Valmir, que passava férias na propriedade, tentou conte-lo. Por estar longe, ela ouviu apenas o disparo de arma de fogo, sem saber o que havia acontecido. Ela só voltou para o local quando visualizou o giroflex da polícia se aproximando da fazenda.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima com ferimentos na cabeça, debaixo de um veículo Fiat Palio preto.

O suspeito, sobrinho que tentou conter a vítima, não chegou a ser localizado na propriedade. As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionada, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também