Homem é encontrado morto debaixo de ponte em Anastácio

O corpo de um homem, de 55 anos, foi encontrado durante a tarde de domingo (11) em uma rua do Bairro Jardim Independência, em Anastácio.

Conforme as informações do site A Princesinha News, as equipes da Polícia Militar foram acionadas por volta das 15h, após moradores avistarem o corpo caído debaixo de uma ponte no bairro Jardim Independência.

Ao chegar, os militares encontraram o homem deitado de bruços, coberto com um pano, já não respondendo aos chamados, pois estava sem sinais vitais.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso. A causa da morte do homem será investigada pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também