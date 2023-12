Homem é encontrado morto dentro de carro no Jardim dos Estados

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto dentro de um Hyundai HB20 na Avenida Ricardo Brandão, na região do Jardim dos Estados, em Campo Grande. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (21).

Conforme as informações iniciais, populares que passavam pelo local ligaram para o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pois viram o homem ‘meio caído para o lado’.

Uma médica, que passava pelo local no momento do ‘achado’, verificou a que a vítima não tinha sinais vitais, mas ainda assim esperou a chegada do SAMU, responsável por atender o caso e constatar o óbito.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas, isolando a área até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Cientifica.

