Homem é encontrado morto dentro de casa após faltar serviço em MS

O trabalhador Jonathas Carvalho Aguiar, de 41 anos, foi encontrado morto dentro da casa onde morava na madrugada da última terça-feira (10), em Ladário.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a casa cheirava a gás quando autoridades entraram no imóvel para tentar resgatá-lo. O gerente da loja onde Jonathas trabalhava estranhou a ausência do funcionário e decidiu ir até o imóvel dele para saber se estava tudo bem.

No entanto, ao chegar encontrou o local todo fechado. Para entrar na casa, foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para prender o cachorro da vítima, um Pitbull.

Quando finalmente conseguiram entrar na residência, encontraram o homem deitado em uma cama e a casa tinha um cheiro de gás extremamente forte. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado, mas apenas constatou o óbito.

Ao lado da cama, foi encontrado um botijão de gás. Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar estiveram no local e para poder trabalhar precisaram abrir as janelas para dispersar o forte cheiro de gás.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ladário como morte a esclarecer.

