Homem é encontrado morto dentro de casa com tiro no pescoço no Itamaracá

Luis Antônio Pedreiro Ruiz de Jesus, de 37 anos, foi encontrado morto dentro de casa no final da tarde desta quinta-feira (24), com um tiro no pescoço, no Jardim Itamaracá em Campo Grande.

A irmã da vítima, que mora ao lado, conta que viu o irmão, pela última vez, por volta das 22 horas desta quarta-feira (23). Ela relatou em depoimento que costuma, deixou o café da manhã sob o muro do portão do irmão e foi para o trabalho.

Ao retornar, por volta das 16 horas, viu que o café da manhã ainda estava no mesmo local que havia deixado. O portão de acesso estava um pouco aberto e a porta da sala também. Ao entrar na residência, deparou-se com o irmão em cima da cama, com as pernas para fora, com sinais de sangramento e escoriações pelo rosto, aparentemente já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e no local constatou o óbito às 17h34. Segundo a perícia, ele apresentava uma perfuração no pescoço, aparentemente causada por arma de fogo .22 ou .32.

Sobre a cama, havia uma bermuda jeans e uma camiseta vermelha que indicam que a vítima tentou estancara o sangramento. Os peritos apontaram que a vítima foi ferida fora de casa, e depois correu para dentro da residência e entrou para o seu quarto, porém veio a óbito durante a madrugada, já que a rigidez cadavérica apontava óbito entre 17h a 18h anteriores.

Segundo a família, a vítima era alcoólicae usuário de drogas, mas estava se tratando. O caso será investigado pela Polícia Civil.

