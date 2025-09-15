Menu
Menu Busca segunda, 15 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é encontrado morto dentro de casa em Nova Andradina

O corpo foi achado na manhã desta segunda-feira (15)

15 setembro 2025 - 14h54Brenda Assis
Local onde ocorreu o fato Local onde ocorreu o fato   (Foto: Jornal da Nova)

José Guilherme Araújo Lemos, de 34 anos, foi encontrado morto em uma casa localizada no Assentamento Teijin, região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. O corpo foi achado na manhã desta segunda-feira (15).

Conforme as informações divulgadas pelo site Jornal da Nova, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após ele ser encontrado dentro da casa em que morava. Ao chegar no endereço indicado, as equipes puderam apenas constatar o óbito da vítima.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica também compareceram ao local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida.

 

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Para se vingar após ser impedido de furtar fios, ladrão ateia fogo em casa da Capital
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Estupro de criança de 4 anos em escola é investigado pela polícia em MS
Caminhão furtado
Polícia
Quadrilha é presa em flagrante com caminhão boiadeiro furtado no Paraná
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Polícia
Homem morre queimado ao atear fogo no próprio corpo em Ponta Porã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
AGORA: Idoso morre ao ser esfaqueado pelo irmão esquizofrênico em Campo Grande
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira
A colisão aconteceu após o motociclista furar o 'Pare'
Polícia
JD1TV: Motociclista 'voa e rola' após colisão grave em Rio Brilhante
Ele seguia de moto quando perdeu o controle de direção
Polícia
Brasileiro morre em acidente de moto na fronteira
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
Polícia
Homem joga celular na esposa e acerta cabeça da filha de 2 anos em Ponta Porã
A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena

Mais Lidas

A briga aconteceu durante a madrugada
Polícia
JD1TV: Jovem quase fica pelada durante briga em boate famosa da Afonso Pena
Luiz deixou o hospital sem receber alta médica
Polícia
Homem que fugiu de hospital é encontrado morto no matagal em Três Lagoas
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025