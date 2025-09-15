Homem é encontrado morto dentro de casa em Nova Andradina

José Guilherme Araújo Lemos, de 34 anos, foi encontrado morto em uma casa localizada no Assentamento Teijin, região de Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina. O corpo foi achado na manhã desta segunda-feira (15).

Conforme as informações divulgadas pelo site Jornal da Nova, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas após ele ser encontrado dentro da casa em que morava. Ao chegar no endereço indicado, as equipes puderam apenas constatar o óbito da vítima.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica também compareceram ao local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do ocorrido. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida.

Precisa de ajuda?

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone 188, e-mail e chat 24 horas todos os dias.

