Homem Ã© encontrado morto dentro de casa no Guanandi

Um homem, identificado como Adriano Brites Bastos, foi encontrado morto dentro de casa, pelo próprio irmão, na manhã deste sábado (22), na Rua Pirituba, no Bairro Guanandi, em Campo Grande.

O homem, que trabalhava como motorista de aplicativo, estava sem dar notícias aos familiares há cerca de um dia. Por isso, o irmão decidiu ir até a casa dele, onde ele morava com a mãe, que está viajando, e chamou pelo homem.

Sem resposta, o irmão pulou o muro da residência e encontrou o corpo do irmão, já com sinais de decomposição, em cima de uma poça de sangue.

O delegado plantonista, Felipe Alvarez, disse que o estado de decomposição ainda não é avançado. Ele falou também que não há sinais de luta corporal, por isso a hipótese é de morte natural.

Adriano acionou o Samu no dia do óbito, mas não foi atendido. Agora, o corpo será encaminhado para a necropsia para saber a causa da morte.

