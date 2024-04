Homem é encontrado morto depois de sumir por 4 dias no Pênfigo

Homem, de 57 anos, foi encontrado sem vida dentro da casa onde morava após os vizinhos sentirem um forte odor vindo do imóvel. Ele estava ‘sumido’ há cerca de quatro dias e morava no Jardim Pênfigo, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado durante a tarde de domingo (7), a Polícia Militar foi acionada para atender o caso e realizou o isolamento da área, até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

No local, os vizinhos contaram que começaram a sentir um forte odor pelo bairro. Ao olhar para a janela da casa em que a vítima morava, a testemunha teria notado ainda um grande fluxo de moscas, que entravam e saiam do imóvel.

Depois de conversar com alguns moradores, um grupo resolveu entrar na residência. Eles então encontraram o homem caído, já sem sinais vitais e em decomposição.

Durante a perícia criminal, foi constatado ainda no local que não existem evidencias de que a morte tenha ocorrido de maneira violenta, uma vez que o homem estava caído ao lado da cama.

Para as autoridades, os moradores contaram que a vítima era bastante comunicativa, já que sempre que saia de casa, cumprimentava todos que via. Porém, ele não era visto desde a quinta-feira, dia 4 de abril, mas os vizinhos não estranharam o sumiço pois acreditavam que ele havia ido visitar parentes, que moram no bairro Jardim Noroeste.

Apesar de morar sozinho, o homem era constantemente visitado por familiares e amigos, descartando assim a possibilidade de abandono.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

