Homem é encontrado morto e algemado na fronteira

Homem ainda não identificado foi encontrado morto, com as mãos algemadas, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil através de Ponta Porã. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (17).

Conforme as informações iniciais, a vítima apresentava sinais claros de execução teria levado mais de 17 disparos. A suspeita é de que o crime tenha ligação com conflitos ligados ao tráfico de drogas.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local para recolher evidências e iniciar as investigações.

