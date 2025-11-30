Homem é encontrado morto em avançado estado de decomposição em Campo Grande

Marcos Roberto Lopes, de 55 anos, foi encontrado morto na tarde deste sábado (29) dentro da própria residência, na Rua Tietê, Vila Sobrinho, em Campo Grande. O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição.

Segundo o boletim de ocorrência, Marcos não era visto havia vários dias, sendo que este fato causou preocupação em seu genro, que decidiu ir até a casa sua casa para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar, chamou pelo sogro, mas sem resposta. Ele forçou a porta, que costumava ser trancada por dentro com uma chave de fenda devido a problemas na fechadura, e o encontrou já sem vida, em meio à bagunçada.

Diante da situação, acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito e informou que devido ao estado avançado de decomposição do corpo, não era possível identificar sinais de violência. O Corpo de Bombeiros reforçou que não havia condições de apontar qualquer causa de morte no local.

Familiares relataram que Marcos era usuário de drogas e consumia bebida alcoólica com frequência. O filho detalhou que o pai tinha sido visto pela última vez há cerca de três dias e comentou que um usuário de drogas conhecido como “Mael”, morador próximo, costumava ameaçá-lo.

Um vizinho contou que não via movimentação na casa havia dois dias. Ele possui câmeras de segurança que podem auxiliar na investigação. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica também atenderam o caso.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte por causa indeterminada (sem indício de crime), e o corpo foi encaminhado para necropsia, que deverá esclarecer a causa da morte.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também