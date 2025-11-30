Menu
Menu Busca domingo, 30 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Homem é encontrado morto em avançado estado de decomposição em Campo Grande

A vítima era usuária de drogas e vivia no imóvel bagunçado

30 novembro 2025 - 18h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Marcos Roberto Lopes, de 55 anos, foi encontrado morto na tarde deste sábado (29) dentro da própria residência, na Rua Tietê, Vila Sobrinho, em Campo Grande. O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição.

Segundo o boletim de ocorrência, Marcos não era visto havia vários dias, sendo que este fato causou preocupação em seu genro, que decidiu ir até a casa sua casa para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar, chamou pelo sogro, mas sem resposta. Ele forçou a porta, que costumava ser trancada por dentro com uma chave de fenda devido a problemas na fechadura, e o encontrou já sem vida, em meio à bagunçada.

Diante da situação, acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito e informou que devido ao estado avançado de decomposição do corpo, não era possível identificar sinais de violência. O Corpo de Bombeiros reforçou que não havia condições de apontar qualquer causa de morte no local.

Familiares relataram que Marcos era usuário de drogas e consumia bebida alcoólica com frequência. O filho detalhou que o pai tinha sido visto pela última vez há cerca de três dias e comentou que um usuário de drogas conhecido como “Mael”, morador próximo, costumava ameaçá-lo.

Um vizinho contou que não via movimentação na casa havia dois dias. Ele possui câmeras de segurança que podem auxiliar na investigação. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica também atenderam o caso.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como morte por causa indeterminada (sem indício de crime), e o corpo foi encaminhado para necropsia, que deverá esclarecer a causa da morte.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Jovem que morreu ao ser baleado perto do 'lixão' é identificado
Caso aconteceu no UPA Vila Almeida
Polícia
Homem é diagnosticado com dengue e morre horas depois em Campo Grande
Ciclista morre durante etapa final de competição em Nova Andradina
Polícia
Ciclista morre durante etapa final de competição em Nova Andradina
Polícia Federal prende policial do Garras em flagrante recebendo propina em MS
Polícia
Polícia Federal prende policial do Garras em flagrante recebendo propina em MS
Ilustrativa
Polícia
Mulher joga pedras na casa da vizinha e é atacada por cachorro em Campo Grande
Aruan e Zaya moram na região do Universitário
Polícia
Cachorros aproveitam portão aberto para fugir de casa em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Menina de 4 anos morre após engasgar com bolinha de plástico em Dourados
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Foto: Divulgação/PMMS
Polícia
Mulher é agredida pelo companheiro dentro de casa em Chapadão do Sul
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping