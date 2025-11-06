Homem é encontrado morto em avançado estado de decomposição em casa no Tarumã

Homem, de 58 anos, identificado como Donário Vieira Pinho, foi encontrado morto e em avançado estado de decomposição no final da tarde desta quarta-feira, dia 5 de novembro, na própria residência em que morava, no Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Informações apontam que a última vez que ele havia sido visto, foi ainda pela manhã de terça-feira, no caso, dia 4 de novembro, no campo da associação do bairro.

Detalhes do boletim de ocorrência apontam que quem também esteve com ele foi um colega de trabalho. Com a informação do 'sumiço' de Donário, a Polícia Militar foi acionada para verificar a situação e encontrou o corpo em um dos cômodos da casa.

A área foi isolada para o trabalho da Polícia Civil e Científica, que não notaram nenhum sinal de violência, mas que o estado do corpo estava compatível com o tempo de morte estimado.

A irmã do homem esteve no local também e relatou para as autoridades que Donário tinha várias comorbidades, entre elas problemas renais, hipertensão e diabete.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

