Homem é encontrado morto em avançado estado de decomposição em MS

Valdir Ferreira Rodrigues, de 58 anos, foi encontrado morto, já em avançado estado de decomposição durante a tarde desta segunda-feira (3) em um sítio no Assentamento Peroba, na zona rural de Nova Andradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a ex-mulher da vítima teria ido até a residência para conversar com Valdir, no entanto o encontrou sem vida, em decomposição.

Ela acionou a Polícia Militar, que foram até o local e constataram o fato. Equipes da Polícia Civil e da Perícia foram até a residência para fazer os levantamentos iniciais sobre o caso.

A suspeita é de que Valdir tenha morrido de causas naturais, sendo encontrado apenas hoje. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.

Deixe seu Comentário

Leia Também