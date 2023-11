Homem é encontrado morto em banheiro de igreja no Universitário

Homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no banheiro de uma igreja no final da manhã desta quarta-feira (15), no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima chegou pelo local pedindo para usar o banheiro e também pedia por um copo de água.

Após algum tempo, as pessoas que estavam na igreja desconfiaram da demora e foram verificar se o homem precisava de alguma coisa, quando encontraram ele caído no banheiro, sem os sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a ser acionado, mas apenas para a constatação do óbito.

O caso deve ser registrado na delegacia de plantão.

