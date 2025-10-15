Homem é encontrado morto em bar abandonado de Dourados

Alessandro José Ramires, de 37 anos, foi encontrado morto em um bar abandonado durante a manhã desta quarta-feira (15) na Rua Monte Castelo, Jardim São Pedro, em Dourados. Ele estava em avançado estado de decomposição.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, durante a vistoria, uma mochila foi encontrada ao lado da vítima, contendo documentos pessoais que identificaram o homem.

A principal suspeita é de morte natural, porém, somente após os exames necroscópicos será possível confirmar a causa do óbito.

O homem seria morador em Amambai. De acordo com registros policiais consultados, havia apenas uma ocorrência anterior envolvendo violência doméstica em seu nome.

O caso é investigado pelas autoridades policiais.

