quarta, 15 de outubro de 2025
Polícia

Homem é encontrado morto em bar abandonado de Dourados

Ele estava em avançado estado de decomposição quando foi localizado pelas autoridades

15 outubro 2025 - 15h24Brenda Assis
A vítima foi achada após o cheiro forte da decomposição se espalhar pela regiãoA vítima foi achada após o cheiro forte da decomposição se espalhar pela região   (Reprodução/Dourados News)

Alessandro José Ramires, de 37 anos, foi encontrado morto em um bar abandonado durante a manhã desta quarta-feira (15) na Rua Monte Castelo, Jardim São Pedro, em Dourados. Ele estava em avançado estado de decomposição.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, durante a vistoria, uma mochila foi encontrada ao lado da vítima, contendo documentos pessoais que identificaram o homem.

A principal suspeita é de morte natural, porém, somente após os exames necroscópicos será possível confirmar a causa do óbito.

O homem seria morador em Amambai. De acordo com registros policiais consultados, havia apenas uma ocorrência anterior envolvendo violência doméstica em seu nome. 

O caso é investigado pelas autoridades policiais.

